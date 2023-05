Siviglia, Mendilibar: "Spero che riusciremo a recuperare in vista della Roma, è la partita più importante della stagione"

SEVILLAFC.ES - Intervenuto ai canali ufficiali del club andaluso al termine della sconfitta per 2-1 in casa contro il Real Madrid, l'allenatore del Siviglia, José Luis Mendilibar, ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi anche sulla finale di Europa League contro la Roma, in programma mercoledì 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. Queste le sue parole:

"È l'ultima partita della stagione, la più importante. Spero che potremo riposare, recuperare e presentarci al meglio a Budapest. Sarà un match tra due squadre che non sono riuscite a ottenere la qualificazione in Europa e si giocheranno una bella possibilità. Entrambi vogliamo vincerla, vedremo se saremo noi a riuscirci".

