Siviglia, Mendilibar: "Siviglia favorito per la storia, Mourinho uno dei più grandi. La Roma? Squadra italiana..."

Ieri sera il Siviglia si è fermato sull'1-1 in casa dell'Elche nel turno infrasettimanale della Liga. Oggi, come per la Roma, anche in Spagna si tiene l'Uefa day, con la conferenza stampa del tecnico Mendilibar in vista della finale di Europa League che si disputerà tra 6 giorni a Budapest: "Stiamo seguendo il piano per arrivare alla finale nel modo migliore possibile. Abbiamo giocato ieri, giocheremo sabato e poi la finale mercoledì. È un programma molto serrato, ma sono felice perché è stretto per il fatto di essere arrivati in finale".

Chi giocherà a sinistra?

"Vedrai...Vuoi che te lo dica sei giorni prima della finale?"

Su Mourinho

"È uno dei grandi. Basti pensare alle squadre in cui è stato e a cosa ha vinto. Ha vinto tutte le finali in cui ha giocato, ha giocato nei campionati più importanti d'Europa. Proveremo a batterlo, ma tutto quello che posso dire su di lui è positivo"

Sulla Roma

"E' una squadra molto 'italiana'. Hanno cambiato tanti giocatori. È una squadra 'italiana'"

Chi è favorito?

"Vediamo. Penso che il Siviglia possa essere considerato come favorito in teoria. A volte si guarda molto di più al budget di una squadra e altre volte si guarda alla storia di quella squadra"

Sulle possibilità di vincere la finale

"Neanche Dio si ricorda del finalista. Ora che siamo qui, cercheremo di vincere"