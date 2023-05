Siviglia, l'11 contro il Real Madrid: titolari Bono e Rakitic. En-Nesyri in panchina

A 4 giorni dalla finale di Europa League contro la Roma il Siviglia sfida in casa il Real Madrid per la 37ª giornata di Liga. Il club spagnolo ha comunicato gli undici titolari che scenderanno in campo alle 19:00, con Mendilibar che cambia molto dell'undici titolare visto in trasferta con l'Elche: tornano dal primo minuto Bono, Rakitic e il Papu Gomez, con l'attaccante En-Nesyri che inizialmente parte dalla panchina.