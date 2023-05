Siviglia, il vicepresidente Del Nido Carrasco: "Roma fantastica, ma combatteremo per il nostro orgoglio"

MARCA.COM - Il vicepresidente del Siviglia, José María del Nido Carrasco, ha rilasciato un'intervista alla testata spagnola sulla finale di Europa League che gli andalusi giocheranno stasera alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest contro la Roma. Queste le sue parole:

Quante ore hai dormito nell'ultima settimana?

"Poche, pochissime. Riesco ad addormentarmi velocemente, ma dopo due, tre o quattro ore mi sveglio e la testa comincia a girarmi. Dormo male".

Per fortuna la questione dei voli è stata risolta...

"Parliamo di spostamenti per una finale europea, 13.300 tifosi hanno comprato il biglietto. Sappiamo che circa 6.000 tifosi viaggiano su voli regolari e abbiamo fornito quasi 7.000 posti su voli charter. Abbiamo cercato aerei anche sotto le pietre. Abbiamo localizzato quasi i 13.000 tifosi del Siviglia che saranno allo stadio".

I giocatori del Siviglia volevano essere in finale dopo un anno così difficile?

"Ogni volta che siamo andati in finale, 21 negli ultimi anni, abbiamo la capacità e l'esperienza per gestirla. Dopo una stagione così difficile, è un motivo in più per i tifosi del Siviglia per godersi di nuovo una finale. È stata una via di fuga dopo aver passato un periodo così brutto".

Che sapore ha questa finale?

"Questa finale arriva in una stagione molto dura, ad aprile abbiamo sfiorato la retrocessione, e penso che per questo apprezzi di più quanto sia difficile raggiungere una finale. Ci sentiamo molto soddisfatti dopo aver fatto soffrire così tanto i nostri tifosi. È il ritorno di una speranza perduta".

Chi ti sta vicino non si è messo le mani in testa dopo la stagione che stava facendo il Siviglia?

"La gente pensa davvero che questa coppa ci appartenga. Siamo arrivati ​​agli ottavi, siamo passati, con la squadra com'era, e ti scrivono presidenti, dirigenti e dirigenti e ti dicono: 'Quest'anno la vincerai di sicuro'. La gente crede che il Siviglia abbia un'unione con questa competizione. È vero che ogni volta che abbiamo raggiunto i quarti di finale, nelle sei volte precedenti, abbiamo vinto. Ma viene detto come se non avessimo alcun merito".

E il miracolo operato da Mendilibar?

"Abbiamo sempre sostenuto che la rosa fosse buona. Se avessimo avuto Mendilibar per più mesi, sicuramente avremmo fatto meglio. Nel mercato invernale abbiamo messo in squadra quattro giocatori e molti di loro sono titolari. Con quella stessa squadra, un altro allenatore non ha ottenuto alcun risultato. E José Luis, a tempo di record, ha saputo emozionarci tutti. Negare che una parte importante di quest'opera appartenga a Mendilibar sarebbe assurdo".

Jesús Navas e Rakitic, due capitani, parlano del desiderio che la continuità di Mendilibar diventi effettiva, cosa ne pensi?

"Non siamo contenti di Mendilibar, siamo molto contenti di lui. Non abbiamo tempo per pensare alla prossima stagione, né con Mendilibar, né con nessuno di noi del Siviglia. Non vogliamo che nulla ci distragga dall'obiettivo. Finisco come ho iniziato, siamo molto contenti di Mendilibar, con grassetto, lettere maiuscole e sottolineature".

Come si gioca una partita da 50-60 milioni?

"Non credo che il Siviglia debba fare la partita partendo dal presupposto che vincendo hai un ritorno economico, è brutale. Prenderemo in considerazione la finale per godercela. Poi dobbiamo uscire come il Siviglia che siamo, un club che in un anno molto, molto brutto, al limite della tragedia, si è qualificato per una finale europea".

Il giocatore non ci pensa, ma l'allenatore...

"A livello di budget bisognerebbe adeguarsi senza l'introito Champions, che è del 30-35%. Questo è ciò che sente il manager. Avere ansia in quel senso non è necessario. Sono stato a tutte le finali del Siviglia, ma quello che ho sofferto quest'anno vedendo la squadra in posizione di retrocessione non l'avevo mai provato in vita mia".

Si dorme peggio pensando alla retrocessione...

"Quello che ho sofferto quest'anno, quando la squadra era in declino e tre punti più o meno ti toglievano o ti rimettevano dentro, non l'ho mai vissuto nella mia vita. Inoltre, non lo augurerei al mio peggior nemico".

Dai voltafaccia si è passati agli abbracci.

"Chi dice di non aver dubitato, non degli altri, ma di se stesso... Tutti noi quest'anno ci siamo fatti tante domande: come siamo arrivati ​​fin qui; cosa abbiamo fatto per far sì che ciò accada; se avremo la capacità di gestirlo... Le risposte erano semplici. Sono nel club dal 2006, non è possibile dire che ho dimenticato cosa fare per raggiungere il successo. Una rosa che viene dalla qualificazione alla Champions League per tre anni di fila, e 24 o 30 mesi dopo aver vinto un titolo europeo. Abbiamo riconosciuto pubblicamente gli errori, ma nessuno si aspettava, né i giocatori né noi, che la stagione sarebbe stata così brutta fino ad aprile".

Un messaggio per i tifosi.

"Quando il tifoso del Siviglia, allo stadio o a casa, vedrà la fine della partita, si sentirà molto orgoglioso della sua squadra e di essere un tifoso del Siviglia. Giocheremo fino alla morte, per combattere come se non ci fosse un domani e dimostrare che amiamo questa competizione più di chiunque altro. E sebbene la Roma sia fantastica, lotteremo per l'orgoglio del Siviglia".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE