Elche-Siviglia, i 21 convocati di Mendilibar: presente Oliver Torres. Out Jordan, Suso e Papu Gomez (FOTO)

Domani alle ore 19:30 il Siviglia affronterà l'Elche nel match valido per la trentaseiesima giornata di Liga. Dopo aver parlato in conferenza stampa, il tecnico José Luis Mendilibar ha reso noto la lista dei 21 convocati in vista della prossima partita: spiccano le assenze di Suso e Papu Gomez, così come quella di Jordan ("Sta meglio, ma non so se sarà in grado di venire e aiutarci durante il match", le parole di Mendilibar in conferenza stampa). Presente invece Oliver Torres, il quale ha recuperato dall'infortunio accusato contro il Betis.

L'elenco dei convocati: Dmitrovic, Bono, Matías, Jesús Navas, Montiel, Badé, Rekik, Alex Telles, Acuña, Gudelj, Fernando, Pape Gueye, Óliver Torres, Rakitic, Manu Bueno, Ocampos, Lamela, Tecatito, Bryan Gil, Rafa Mir y En-Nesyri.