Siviglia, Gudelj: "Possiamo fare la storia" - Nianzou: "Abbiamo l'Europa League nel sangue" - Rakitic: "Serve la partita perfetta" - Rafa Mir: "Roma grande squadra" - Dmitrovic: "Siamo difficili da battere"

Il Siviglia ha pubblicato sul proprio sito ufficiale altre dichiarazioni dei giocatori durante il Media Day di qualche giorno fa, organizzato dalla Uefa per la finale di Europa League contro la Roma. Si è espresso così il centrocampista Ivan Rakitic: "Siamo molto contenti di essere tornati in una grande finale, ma con calma. Ci stiamo godendo ogni momento. L'atmosfera che abbiamo nello spogliatoio e sugli spalti è molto positiva, dobbiamo continuare a crescere come gruppo. Sappiamo cosa ci aspetta e dobbiamo essere tutti al 100%, andremo a Budapest per giocare la partita perfetta e riportarla a casa. La squadra ha sempre avuto qualità e fiducia, il mister è arrivato con forza e lucidità e i risultati sono arrivati. Dovevamo partire con la speranza di poter raggiungere un'altra finale e ora ci siamo".

Sulla stessa linea di pensiero Rafa Mir: "Abbiamo fiducia in noi stessi, faremo di tutto per la vittoria. La chiave è nell'unità dello spogliatoio. Ho sempre difeso i miei compagni di squadra, la qualità che c'era e quello che abbiamo fatto l'anno scorso e quelli precedenti. Cercheremo di sfruttare un'occasione preziosa e dare una gioia ai tifosi festeggiandola come merita. La Roma è un grande rivale, hanno fatto bene per raggiungere questa finale, hanno grandi giocatori e un grande allenatore. Sarà una gara super combattuta, entrambi andremo al massimo e speriamo di vincere. Abbiamo un gran numero di tifosi e sono sicuro che tutti quelli che potranno esserci saranno al meglio".

Recuperato in tempo per la finale, anche Tanguy Nianzou ha mostrato la sua voglia: "L'Europa League ce l'abbiamo nel sangue, ora dobbiamo vincere e prendere la coppa. Per me la Roma è una squadra che si difende molto bene, Mourinho è un grande allenatore e dobbiamo essere attenti e giocare bene. La squadra è forte e siamo tutti uniti. Abbiamo bisogno del supporto dei tifosi per vincere la partita".

Questo invece il commento di Marko Dmitrovic: "Una finale è qualcosa di unico e speciale. Possiamo alzare un trofeo europeo che è molto speciale per il club. Siamo tutti motivati a vincere. Dobbiamo essere quelli delle ultime partite, possiamo battere qualsiasi squadra. Quando facciamo quello che ci chiede l'allenatore, siamo molto difficili da battere. Devi sempre guardare il tuo avversario e studiarlo, ma il nostro gioco non cambierà. Cercheremo di minimizzare le loro qualità e approfittare delle occasioni che avremo. Ci sono sempre ragioni per vincere una finale, ma nessuno immaginava di arrivare a questa. È il calcio, loro sono dinamici e non devi mai mollare".

Ha quindi concluso Nemanja Gudelj: "Dopo un anno difficile, soprattutto all'inizio, abbiamo la possibilità di fare una stagione indimenticabile, di fare la storia. Sappiamo che nessuno lo desidera più di noi. Tutti ci rispettano e anche Mourinho. Sarà una finale bella e dura, ma speriamo di vincere la settima. Vogliamo ringraziare i tifosi per l'intera stagione, abbiamo avuto un momento difficile in cui le cose non hanno funzionato e la maggior parte dei tifosi non avrebbe sostenuto la squadra come i nostri. In quel momento hanno dato anche più del normale e grazie a loro siamo dove siamo oggi. Lo meritano più di chiunque altro".

(sevillafc.es)

