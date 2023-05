Siviglia, Fernando: "Dovremo essere concentrati dall'inizio" - Rekik: "Roma squadra forte con un grande allenatore"

SEVILLAFC.ES - Protagonista durante il media day organizzato dall'Uefa e dal club andaluso qualche giorno fa, il centrocampista del Siviglia, Fernando, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Europa League contro la Roma, in programma mercoledì 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. Queste le sue parole:

"Il modo in cui ci siamo ripresi dimostra cosa sia questo club, cosa sia il Siviglia. Un club che sta attraversando un momento difficile, ma che all'improvviso è tornato a lottare per grandi cose. Dobbiamo cercare di fare il massimo. Mancano ancora due partite, una finale molto importante per noi. Dobbiamo affrontare tutto nel migliore dei modi, cercando di vincere ogni partita. Mentalmente bisognerà essere bravi e concentrati. Dovremo cominciare la partita con molto entusiasmo e mostrare alla Roma che vogliamo la coppa in ogni modo. Stiamo già dimostrando sul campo che vogliamo vincere, ma in questa partita dobbiamo dimostrarlo molto di più . È così che entreremo in campo, concentrati dall'inizio per portare a casa la coppa".

Spazio anche alle impressioni di Lucas Ocampos, esterno degli andalusi:

"Abbiamo sempre creduto nelle nostre possibilità. Molte persone volevano che uscissimo dall'Europa, per concentrarci sul campionato e non retrocedere. La squadra ha continuato a giocare, ha fatto bene e ha battuto grandi squadre. Oggi abbiamo l'opportunità di portare a casa un titolo, di far crescere il club. Il rapporto con i tifosi è speciale. Quando sono con noi sentiamo come se avessimo un giocatore in più. Avremo bisogno di loro come loro avranno bisogno di noi. Si spera che possano trovare i migliori voli per arrivare a Budapest. Non sarà facile per nessuno".

A intervenire con alcune parole è stato anche Karim Rekik, difensore del Siviglia:

"La Roma è una squadra forte e grande con un grande allenatore. Sarà una gara difficile, ma ci proveremo. Siamo partiti malissimo e alla fine speriamo di portare a casa una coppa, sarebbe incredibile. I tifosi sono spettacolari. Speriamo che venga tanta gente a Budapest, faremo di tutto per riportare la coppa a Siviglia".

Impressioni sul match pure da parte di Oliver Torres, centrocampista della squadra di José Luis Mendilibar:

"Quest'anno è speciale perché è stato difficile, non dobbiamo dimenticare che abbiamo passato momenti davvero brutti. Essere in grado di arrivare a Budapest e giocarsi la possibilità vincere un altro titolo è qualcosa di unico. Sarà una finale diversa e speriamo di poter sorridere tutti insieme. La realtà è che il prossimo anno non ci saremo tutti, nel calcio ci sono dei cambiamenti. Dobbiamo sentirci orgogliosi del percorso che abbiamo fatto. Vincere questa coppa, dopo quest'anno e con questi giocatori, sarebbe qualcosa di meraviglioso e unico, uno dei giorni più speciali della mia vita".

Chiude il giro di interviste, infine, Suso, esterno degli spagnoli con un passato nel Milan:

"Fino a quattro mesi fa nessuno se lo sarebbe aspettato, è stato un momento molto delicato e difficile. Tutto è cambiato, stiamo bene, la squadra riesce a competere e il mister ha lavorato molto bene, ce lo meritiamo per l'anno che abbiamo passato. Dobbiamo ricordarci di come siamo arrivati a questo punto, di cosa stiamo facendo, delle partite che abbiamo vinto e contro chi lo abbiamo fatto. È tempo di divertirsi".

