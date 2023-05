ROMA-BAYER LEVERKUSEN: le probabili formazioni dei quotidiani. Dubbio Dybala, Bove dal 1'

Roma-Bayer, primo atto. I giallorossi ospitano i tedeschi nella semifinale di andata di Europa League. Il dubbio di Josè Mourinho è se schierare o meno Paulo Dybala dal primo minuto. Per il resto scelte quasi obbligate: tra i pali Rui Patricio, con Mancini, Cristante e Ibanez in difesa. Sugli esterni Celik e Spinazzola, con Matic, Bove e Pellegrini in mezzo. In avanti, se non dovesse farcela la Joya, spazio a Belotti ed Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Pellegrini, Belotti, Abraham.

LA REPUBBLICA - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.