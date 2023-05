Roma-Bayer Leverkusen, le informazioni per i tifosi: cancelli aperti alle ore 18:30 (COMUNICATO)

Domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico andrà in scena Roma-Bayer Leverkusen, match valido per l'andata della semifinale di Europa League. La società giallorossa ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le informazioni utili per i tifosi che si recheranno allo stadio. Ecco la nota.

Un passaggio fondamentale verso la finale di Budapest. Il primo atto di una contesa che può decidere tanto. Può essere tutto. Una partita da vincere, tutti insieme . In uno stadio vestito di giallorosso, con i tifosi pronti a giocare con la squadra in campo.

Sventoliamo bandiere e sosteniamo la squadra con tutta la voce a nostra disposizione.

Come lo scorso anno con il Bodo e il Leicester. E come in questa stagione con il Salisburgo, la Real Sociedad e il Feyenoord. L’Olimpico sa come essere il dodicesimo uomo!

Ecco tutte le info!

Gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle ore 18:30. Il consiglio è sempre quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio (ore 21:00), partendo da casa con congruo anticipo. In particolar modo in giorno feriale, quando le strade della Capitale saranno molto trafficate.

Non sarà possibile accedere dal varco di prefiltraggio su viale delle Olimpiadi, per la presenza del Villaggio del Tennis. Chi possiede un biglietto di Curva Sud Laterale e Centrale dovrà passare dal varco di piazzale De Bosis. Chi lo ha di Monte Mario lato Sud dovrà invece entrare da viale dei Gladiatori.

Il consueto punto assistenza, per qualsiasi necessità o informazione, verrà quindi allestito in via Nigra. Dalle 9:00 fino all'inizio del match sarà comunque a vostra disposizione anche il Contact Center AS Roma (06.89386000).

Fan Zone

Dalle ore 18:30 sarà attiva la Fan Zone romanista, dove potrete trascorrere le ore prima del match con diverse attività per grandi e piccoli prima della partita, come le Photo Opportunities e il Toyota Training Kick.

Il village lo potrete trovare tra la Curva Sud e la Tribuna Tevere, a farvi compagnia ci sarà anche la nostra mascotte Romolo!

“Offside Food Waste”

Anche per Roma-Bayer Leverkusen è attiva "Offside Food Waste", l'iniziativa promossa assieme ad Acli e all’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale per combattere gli sprechi alimentari.

Nelle aree hospitality dell'Olimpico sarà possibile raccogliere il cibo in più.

"Unstoppable" - "Superiamo gli ostacoli"

Prosegue l'iniziativa “Unstoppable" - "Superiamo gli Ostacoli", il progetto realizzato assieme a Protezione Civile Arvalia per consentire ai tifosi con disabilità di raggiungere comodamente l'Olimpico.

“Unstoppable”, che nasce dalla collaborazione tra AS Roma e Gruppo Toyota, Main Global Partner del Club, con i marchi Toyota, Lexus e KINTO, punta a offrire un servizio di trasporto in piena armonia con i valori di sostenibilità ed inclusività che accomunano AS Roma e il Gruppo Toyota.

Il servizio prevede il trasferimento gratuito a bordo dei veicoli Toyota verso lo Stadio dei romanisti con disabilità e dei volontari dell’associazione Arvalia, che si occuperanno di accompagnare i tifosi, di offrire assistenza nel corso di tutta la partita e di organizzare il loro rientro verso le abitazioni.

Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre-gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto del match o di un abbonamento. In fase di prenotazione, il tifoso dovrà indicare la titolarità del biglietto/abbonamento e il settore di riferimento (se Tribuna Tevere o Monte Mario).

Per prenotare il servizio basta contattare il seguente recapito telefonico, attivo 24 ore su 24: 351.8484045.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail a: trasportodisabiliroma@gmail.com.

Parcheggi disabili

Sarà possibile accedere al parcheggio dello Stadio dei Marmi solamente per i possessori di abbonamento e/o biglietto con tariffa riservata a persone con disabilità non deambulanti.

Per tutti gli altri tifosi con disabilità sarà a disposizione il parcheggio in viale Alberto Blanc.

Per entrare, sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio e l’abbonamento/biglietto della partita.

Per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, il personale potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio.

I parcheggi saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE