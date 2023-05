Roma-Bayer Leverkusen, il programma della vigilia: rifinitura alle 11, la conferenza stampa di Mourinho e un calciatore alle 13:30

Roma-Bayer Leverkusen, gara valida per l'andata della semifinale di Europa League, si avvicina. C'è grandissima attesa per questa partita e si giocherà giovedì 11 maggio alle ore 21 in uno Stadio Olimpico sold out. Alla vigilia della sfida i giallorossi svolgeranno la rifinitura al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria alle ore 11, mentre alle 13:30 si terrà la conferenza stampa di José Mourinho, il quale sarà affiancato da un calciatore. Il Bayer Leverkusen, invece, si allenerà alle 11:30 in Germania, mentre la conferenza stampa di Xabi Alonso e un giocatore sarà alle ore 19 allo Stadio Olimpico.