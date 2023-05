Roma-Bayer Leverkusen, il programma della vigilia: rifinitura alle 11, domani alle ore 14:45 la conferenza stampa di Mourinho e Spinazzola

Giovedì alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Bayer Leverkusen, valida per l'andata della semifinale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21. I giallorossi svolgeranno domani alle 11 l'allenamento di rifinitura e i primi 15 minuti saranno aperti anche alla stampa. Successivamente, alle 14:45, José Mourinho e Leonardo Spinazzola interverranno in conferenza stampa per presentare il match.