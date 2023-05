Roma-Bayer Leverkusen: c'è anche Totti

Oltre al presidente giallorosso Dan Friedkin e al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, c'è un tifoso in più in tribuna in occasione di Roma-Bayer Leverkusen: l'ex capitano e 10 della Roma Francesco Totti è presente allo Stadio Olimpico per sostenere i giallorossi nella gara d'andata della semifinale di Europa League contro la formazione di Xabi Alonso.