Roma-Bayer Leverkusen: Bove il più giovane marcatore della storia giallorossa in una semifinale europea

Con il gol segnato in Roma-Bayer Leverkusen, semifinale d'andata di Europa League terminata 1-0 in favore della squadra di José Mourinho, Edoardo Bove è diventato il più giovane marcatore della storia giallorossa in una semifinale europea. Il classe 2002 ha battuto trovato la rete all'età di 20 anni e 360 giorni, regalando ai capitolini il successo nel primo atto della doppia sfida contro i tedeschi.

