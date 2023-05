Roma-Bayer Leverkusen: all'Olimpico anche Benatia (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena la sfida, valida per l'andata delle semifinali di Europa League, tra Roma e Bayer Leverkusen. In tribuna, oltre a Dan Friedkin, Francesco Totti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è presente anche l'ex difensore giallorosso Medhi Benatia, che ha posato anche con alcuni tifosi.