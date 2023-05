Ranking Uefa: Roma al decimo posto a pari punti con l'Inter

Dopo le semifinali di ritorno delle coppe europee, il ranking Uefa è stato aggiornato, con le squadre approdate in finale che hanno guadagnato punti. È il caso della Roma, giunta all'ultimo atto dell'Europa League contro il Siviglia, che sale a quota 96.000, gli stessi dell'Inter decima in questa classifica. Gli andalusi, invece, ne hanno 6.000 in meno e sono dodicesimi. Da questo punto di vista, giallorossi e nerazzurri sono le due migliori squadre italiane dopo la Juventus, ottava con un coefficiente Uefa di 101.000.