Olimpico: oltre 46mila biglietti venduti per Siviglia-Roma

Anche lo Stadio Olimpico si prepara alla finale di Europa League tra Siviglia e Roma in scena il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Sono, infatti, oltre 46mila biglietti acquistati dai tifosi giallorossi per assistere alla finale all'Olimpico dove saranno installati i maxischermi, come accaduto lo scorso anno per la finale di Conference League, poi vinta, contro il Feyenoord.

