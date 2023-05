Montella: "Mourinho un genio. Calma e abitudine sono importanti ma nessuna favorita"

RADIO 1 - "È scontato per chi farò il tifo: per me Siviglia è stata una parentesi importante, anche se molto breve. Siamo arrivati ai quarti di Champions League, traguardo storico per la società, e in finale di Coppa del Re. Ma sono stati pochi mesi, non si può paragonare alla passione per la Roma: sono stati dieci anni molto intensi per me". Così Vincenzo Montella, attuale allenatore dell'Adana Demirspor e doppio ex di Roma e Siviglia, ospite di 'Radio Anch'io Sport', sulla finale di Europa League di Budapest del prossimo 31 maggio. Proprio sulla panchina del Siviglia, Montella sconfisse il Manchester United di Mourinho:

"Ma non era una finale - aggiunge con una battuta l'Aeroplanino - Mourinho è un uomo vincente, basta dire che a Roma ha raggiunto due finali europee in due anni. È un genio. Chi parte favorito a Budapest? Le finali sono sempre incerte. Un po' di storia conta, ma non credo ci siano favorite. Sarà importante l'episodio, la calma, l'abitudine, ma non vedo una favorita".

Quanto inciderà la presenza o meno di Dybala e quanto inciderà l'esito della finale di Budapest sul futuro di Mourinho è presto detto: "Dybala fa la differenza, nella Roma un po' di più, è il giocatore che ha più talento e imprevedibilità. Mi auguro possa essere nelle condizioni fisiche di giocare anche solo per uno spezzone di partita. Sul futuro di Mourinho non lo posso prevedere, ma a Roma comunque ha lasciato il segno, la dimostrazione sono i sold out allo stadio ogni domenica Con lui si è tornato a respirare l'entusiasmo dei primi anni Duemila che fortunatamente ho vissuto anch'io". Abraham e Belotti sono in crisi di gol: "La Roma ha un'identità precisa, una squadra molto compatta, si difende con ordine, pazienza e sacrificio, gli attaccanti sono un po' penalizzati. Il baricentro della Roma non è altissimo e questa è stata una delle cause per cui sia Abraham che Belotti non riescono a ingranare. Tuttavia riesco a vedere un'alchimia importante, è merito dell'allenatore che riesce a far sacrificare giocatori di talento".