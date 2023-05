Instagram, Volpato in tribuna contro il Bayer Leverkusen: "Daje Roma" (FOTO)

Cristian Volpato è in tribuna per la sfida tra la Roma e il Bayer Leverkusen, valida per la semifinale d'andata di Europa League. L'italo-australiano ha postato tra le sue storie di Instagram una foto di parte della coreografia dello Stadio Olimpico, inquadrando la Tribuna Tevere. "Daje Roma", ha aggiunto.