FOTO – Siviglia-Roma 0-1 HT

Questa sera alla Puskas Arena va in scena la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Il primo tempo della delicatissima sfida è terminato con il punteggio di 0-1 in favore dei giallorossi grazie al super gol di Dybala. La prima grande occasione del match capita all’undicesimo minuto sui piedi di Spinazzola, il quale, da solo all’altezza del dischetto, calcia troppo centrale e Bono riesce a respingere la conclusione. Il match è spezzettato, ma la Roma passa in vantaggio grazie all’uomo più atteso: Paulo Dybala. Recuperata palla a centrocampo, Mancini lancia con un filtrante perfetto Dybala, il quale si presenta davanti a Bono e al 35' insacca e porta in vantaggio la Roma. Al 42’ arriva la prima vera occasione per il Siviglia: angolo per gli andalusi, colpo di testa di Fernando, ma il brasiliano spedisce alto di poco sopra la traversa. Il primo tempo si chiude con un incredibile brivido, infatti Rakitic colpisce clamorosamente il palo dalla lunga distanza. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.