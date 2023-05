FOTO - Roma-Bayer Leverkusen, striscione dei Fedayn: rosso con banda gialla senza scritte

Dopo l'agguato degli ultras della Stella Rossa e il furto dello striscione nei mesi scorsi, i Fedayn espongono uno striscione rosso con una banda gialla senza scritte in occasione di Roma-Bayer Leverkusen, sfida valida per l'andata della semifinale di Europa League, in scena alle 21.00 allo Stadio Olimpico. Lo storico gruppo della Curva Sud è stato accolto da un applauso di tutta la Curva quando ha esposto lo striscione al momento senza scritte.