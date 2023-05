FOTO - L'Olimpico si prepara alla finale di Budapest: 6 i maxischermi allestiti

A 24 ore dalla finale di Europa League tra Roma e Siviglia, l'Olimpico , come accadde lo scorso in occasione della sfida contro il Feyenoord, si prepara ad accogliere gli oltre 50mila tifosi che seguiranno la finale dai maxischermi. Saranno, infatti, sei, così disposti: 2 di fronte la Tevere, 2 davanti la Monte Mario, 1 in Nord, e l'altro di fronte la Curva Sud.