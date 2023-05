FOTO - La Curva Sud carica in vista della finale: "Sogni di una notte europea... buon viaggio romanisti"

"Sogni di una notte europea... buon viaggio romanisti!". È questo il testo dello striscione srotolato nella notte dai ragazzi della Curva Sud davanti all'ingresso del settore cardine del tifo giallorosso allo Stadio Olimpico. Un modo per caricare ancor di più la squadra di José Mourinho in vista della finale di Europa League contro il Siviglia, in programma domani alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest.