FOTO e VIDEO - La carica di Damiano dei Maneskin prima della finale: "Forza Roma"

In queste ultime ore la città di Budapest, dove stasera si giocherà la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, si è riempita di migliaia di tifosi giallorossi, che hanno inondato le vie della città con cori, sciarpe e fumogeni. Tra i tanti vip che sono andati in Ungheria per assistere alla loro squadra del cuore c'è anche il cantante Damiano dei Maneskin, che si appositamente colorato i capelli gialli e rossi e ha lasciato un messaggio inequivocabile ai microfoni de LAROMA24.IT: "Forza Roma".