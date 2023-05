FOTO e VIDEO - Europa League, Siviglia-Roma: la fan zone giallorossa a poche ore dalla partita

La fan zone giallorossa a Budapest è sempre più piena di tifosi romanisti, a ormai poche ore dal calcio d'inizio della finale di Europa League tra Siviglia e Roma, in programma alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. I sostenitori giallorossi stanno approfittando degli stand enogastronomici per mangiare e bere qualcosa appoggiandosi sulle panchine messe a disposizione all'interno dello spazio del City Park. A intrattenerli anche la musica, che viene ascoltata per mezzo delle casse sistemate all'interno della fan zone.