FOTO e VIDEO - Cori ed entusiasmo a Budapest: incontro tra tifosi giallorossi e Roma Club Ungheria

L'attesa per la finale di Europa League di domani sera tra Siviglia e Roma cresce sempre di più. Per prepararsi al meglio il Roma Club Ungheria ha deciso di organizzare, alle ore 20:00 della vigilia, un incontro speciale al bar Habakuk con i tifosi giallorossi accorsi a Budapest per assistere alla partita. Un bell'evento che ha mostrato a tutti l'unione della tifoseria anche in diverse parti del mondo, con scambio di stickers e cori incessanti per le vie della città.

?❤️ Tifosi romanisti all'appuntamento con il Roma Club Ungheria iniziano a schiarirsi la voce ?? pic.twitter.com/75XWwisayZ — laroma24.it (@LAROMA24) May 30, 2023