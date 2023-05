FOTO - Bayer Leverkusen-Roma: situazione sotto controllo alla fan zone giallorossa

Alle 21-00 la Roma è attesa alla BayArena dal Bayer Leverkusen nel match di ritorno delle semifinali di Europa League: si riparte dall'1-0 dei giallorossi grazie alla rete di Bove. In palio c'è un posto in finale con la vincente di Siviglia-Juventus. La situazione è sotto controllo, a più di tre ore dal fischio d'inizio della partita, alla fan zone predisposta per i tifosi giallorossi presso Friedrich Ebert Platz a Leverkusen.

? Tutto sotto controllo alla fan zone predisposta per i tifosi della Roma presso Friedrich Ebert Platz a Leverkusen#BayerRoma #asroma ??? pic.twitter.com/4r5njPWsKm — laroma24.it (@LAROMA24) May 18, 2023