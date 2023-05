Feyenoord, Kokcu: "Avremmo dovuto avere il carattere della Roma per qualificarci. Ma il nostro dna è diverso..."

Nell'ultimo turno di campionato, il Feyenoord ha vinto l'Eredivisie ma rimane sulla stagione la ferita dell'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma che già la scorsa stagione aveva vinto la Conference League proprio davanti agli olandesi. Queste, infatti, le parole del capitano Kokcu sulla sfida con i giallorossi: "Delle volte penso che avremmo dovuto avere un po' più del carattere della Roma per mantenere l'1-1, ma semplicemente non siamo così. Il nostro DNA è diverso".

(VoetbalPrieur)