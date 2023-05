Europa League, tre giornate di squalifica per Foti: assente anche al ritorno con il Leverkusen e nell'eventuale finale

La stagione europea di Salvatore Foti è già finita. Dopo aver saltato per squalifica la semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen, il vice di José Mourinho non potrà essere in panchina nemmeno durante il match di ritorno in Germania e nell'eventuale finale, in programma il 31 maggio a Budapest. Sono tre, infatti, le giornate di squalifica comminategli dall'Uefa per "un'aggressione a un altro giocatore". La federazione calcistica europea fa riferimento al colpo dato da Foti all'attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez durante il ritorno dei quarti di finale di Europa League.