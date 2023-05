Sono 13.018 i biglietti acquistati dai tifosi del Siviglia per la finale di Europa League contro la Roma, in programma mercoledì 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. Lo ha annunciato lo stesso club andaluso sul proprio sito ufficiale, spiegando come la vendita libera sia terminata lo scorso giovedì alle ore 20. Si tratta dei tagliandi messi a disposizione dalla società spagnola, ai quali si aggiungeranno poi quelli distribuiti dall'Uefa.

(sevillafc.es)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE