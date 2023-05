Europa League, Siviglia-Roma: ok di Dybala per giocare dall'inizio. Mou orientato verso una maglia da titolare all'argentino

Paulo Dybala ha dato la sua disponibilità a giocare titolare nella finale di Europa League contro il Siviglia, in programma stasera alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. Lo riporta il quotidiano romano che spiega come l'argentino, dopo il risveglio muscolare di questa mattina, si senta bene e non avverte più dolore alla caviglia sinistra. Starà a José Mourinho, ora, decidere se rischiare la Joya dal primo minuto o se tenerlo in panchina per farlo entrare nella ripresa, ma il portoghese sembra orientato a far partire l'ex Juventus dall'inizio.

(corrieredellosport.it)

