Europa League, SIVIGLIA-ROMA: le probabili formazioni. Spinazzola e Dybala titolari

Attesa finita: alle 21.00 va in scena alla Puskas Arena di Budapest Siviglia-Roma, finale di Europa League. Il principale dubbio per José Mourinho è la presenza o meno di Paulo Dybala dall'inizio: secondo le ultime indiscrezioni, l'argentino ha dato la sua disponibilità e dovrebbe partire titolare. Davanti a Rui Patricio il tecnico si affida al terzetto difensivo composto da Mancini, Smalling ed Ibañez. Sulle corsie esterne spazio a Celik e Spinazzola, al ritorno dopo l'infortunio, mentre Cristante e Matic guidano il centrocampo. Davanti capitan Pellegrini e Dybala - se non dovesse farcela, è pronto El Shaarawy - supportano Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SIVIGLIA: Bono; Navas, Badé, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Suso, Gil; En-Nesyri.

All.: Mendilibar.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

All.: Mourinho.

Arbitro: Taylor. Assistenti: Beswick - Nunn. IV uomo: Oliver. VAR: Attwell. AVAR: Kavanagh - Dankert.