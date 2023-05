Europa League, Siviglia-Roma: i giallorossi mettono in palio due biglietti. Concorso aperto fino alle 15 di domani

C'è un'altra possibilità per vedere dal vivo la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, in programma mercoledì 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. La società giallorossa, infatti, ha messo in palio due biglietti per il match, comprendendo anche le spese per il viaggio e una notte nella capitale ungherese. Il concorso terminerà domani alle ore 15, fino ad allora i tifosi della Roma avranno la possibilità di iscriversi e vincere due posti per la finale.

?️?️ Due biglietti

? Il viaggio

? Una notte ?️ Vinci Budapest con il nostro concorso! C'è tempo fino alle 15:00 di domani!

➡️ https://t.co/HuTtRNz2bc#ASRoma #UELfinal pic.twitter.com/JHwqxwuu39 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 24, 2023