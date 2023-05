Europa League, Siviglia-Roma: sarà al City Park il meeting point dei tifosi giallorossi a Budapest (FOTO)

Budapest si prepara ad accogliere i tifosi di Siviglia e Roma per la finale di Europa League in programma mercoledì 31 maggio alle ore 21. La Uefa ha reso note le posizioni dei due meeting point in cui si ritroveranno i sostenitori giallorossi e quelli andalusi. I tifosi della Roma si raggrupperanno al City Park di Budapest, distante 2.5 chilometri a piedi dalla Puskas Arena, dove si giocherà il match. Gli spagnoli, invece, si incontreranno al Kincsem Park, in posizione sud rispetto all'impianto.