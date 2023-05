Europa League, sarà ROMA-SIVIGLIA in finale: gli andalusi battono 2-1 la Juventus

Sarà il Siviglia l'avversaria della Roma nella finale di Europa League del prossimo 31 maggio a Budapest. Gli andalusi, infatti, dopo l'1-1 dell'andata battono 2-1 la Juventus al Sanchez Pizjuan È la squadra di Allegri a portarsi in vantaggio al 65' grazie al gol di Vlahovic, ma gli spagnoli tornano in partita al 75 con la rete di Suso che rimette tutto in equilibrio. SI va ai supplementari, dove a a decidere il match per il Siviglia è l'ex giallorosso Erik Lamela, che al 95' mette dentro il definitivo 2-1. Finale teso per gli andalusi, con Matias Acuna espulso e che quindi salterà la finale.