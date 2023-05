Europa League, Roma-Siviglia: quinta finale europea della storia giallorossa, per la prima volta due consecutive

Con la vittoria nella doppia sfida contro il Bayer Leverkusen, la Roma ha centrato la quinta finale europea della sua storia: nel 1961 in Coppa delle Fiere, nel 1984 in Coppa dei Campioni, nel 1991 in Coppa UEFA, nel 2022 in Conference League e nel 2023 in Europa League.

Per la prima volta, invece, i giallorossi ne centrano due di fila, dopo quella dello scorso anno a Tirana. Record anche per José Mourinho, perché nella storia della Roma aveva ottenuto questi risultati nelle coppe in due stagioni consecutive. Lorenzo Pellegrini, inoltre, può diventare il primo capitano giallorosso a guidare la squadra in due finali europee.

(asroma.com)

