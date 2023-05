Europa League, Roma Siviglia: niente maxi-schermi all'Olimpico, lo stadio non sarà disponibile

Stavolta niente maxi-schermi, almeno all'Olimpico. Come riporta il giornalista del Tempo, Filippo Biafora, lo stadio non sarà infatti disponibile per l'installazione dei monitor e, dunque, per permettere ai tifosi giallorossi che non saranno a Budapest il prossimo 31 maggio di seguire tutti insieme la finale di Europa League contro il Siviglia. Decisione, questa, in controtendenza rispetto a quanto accaduto lo scorso anno, con la finale di Conference League a Tirana.

