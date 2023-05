Europa League, ROMA-BAYER LEVERKUSEN: arbitra Oliver. Nessun precedente con i giallorossi, solo vittorie per i tedeschi

Sarà l'inglese Michael Oliver l'arbitro di Roma-Bayer Leverkusen, match valido per l'andata della semifinale di Europa League e in programma giovedì 11 alle ore 21. Gli assistenti saranno Stuart Burt e Lee Betts, mentre il IV Uomo sarà Craig Pawson. Stuart Attwell si occuperà del VAR, mentre l'AVAR sarà affidato a Chris Kavanagh.

(uefa.com)

La Roma non ha mai incontrato Oliver, mentre il Bayer Leverkusen ha un ottimo score con l'arbitro inglese: in tre precedenti (due in Champions League e uno in Europa League), la squadra tedesca ha sempre vinto, segnando 5 gol e subendone zero.

