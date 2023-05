Europa League, BAYER LEVERKUSEN-ROMA: le probabili formazioni. Abraham-Belotti dal 1', Celik titolare. Dybala in panchina (FOTO e VIDEO)

In palio un posto in finale di Europa League: dopo la vittoria per 1-0 all'andata con la rete di Bove, la Roma alle 21.00 è ospite del Bayer Leverkusen alla BayArena nel match di ritorno delle semifinali della competizione europea. José Mourinho recupera Smalling ed El Shaarawy che, come Dybala, dovrebbero accomodarsi inizialmente in panchina. Il tecnico conferma Cristante nel terzetto difensivo, affiancato da Mancini e Ibañez. Spazio a Celik a destra e Spinazzola a sinistra mentre in mezzo al campo Mourinho si affida a Matic con Bove e Pellegrini. In attacco il portoghese punta dall'inizio sulla coppia Belotti-Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Amiri, Palacios, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz.

All.: Xabi Alonso.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

All.: Mourinho.

Arbitro: Slavko Vinčić. Assistenti: Tomaž Klančnik - Andraž Kovačič. IV uomo: Irfan Peljto. VAR: Nejc Kajtazovic. AVAR: Matej Jug.

PREPARTITA

18.45 - Uno sguardo allo spogliatoio della Roma: