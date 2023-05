Europa League, BAYER LEVERKUSEN-ROMA: arbitra Vincic. L'unico precedente la vittoria per 2-0 contro il Salisburgo

Sarà Slavko Vinčić l’arbitro di Bayer Leverkusen-Roma, match valido per il ritorno della semifinale di Europa League e in programma giovedì 18 maggio alle ore 21. Il direttore di gara sloveno sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Il IV Uomo invece sarà Irfan Peljto. Il VAR è affidato a Nejc Kajtazovic, Matej Jug l'AVAR.

Vincic ha arbitrato la finale di Europa League dell'anno scorso tra Eintracht Francoforte e Rangers.

(uefa.com)

Un solo precedente con la Roma per Vincic: la vittoria per 2-0 allo Stadio Olimpico contro il Salisburgo (23 febbraio 2023) nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League.

L'unico incrocio tra il direttore di gara sloveno e il Bayer Leverkusen risale all'edizione 2019/2020 dell'Europa League, quando la squadra tedesca si impose alla BayArena per 2-1 contro il Porto nell'andata dei sedicesimi di finale.

