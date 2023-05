Europa League, Stoccarda-Bayer Leverkusen: Xabi Alonso tiene a riposo Wirtz e Hlozek (FOTO)

A quattro giorni dalla semifinale di ritorno contro la Roma il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso scenderà in campo alle 15:30 contro lo Stoccarda in un match delicatissimo per la zona Europa. Ecco l'undici dei tedeschi per il match di oggi: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Palacios, Demirbay, Bakker; Diaby, Azmoun, Adli. Riposano Wirtz e Hlozek.