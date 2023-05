Elche-Siviglia, tanti cambi per Mendilibar: in panchina anche Bono, Rakitic e Gudelj (FOTO)

Il Siviglia è pronto a sfidare l'Elche nel match valido per la trentaseiesima giornata di Liga e in programma oggi alle ore 19:30. L'allenatore degli andalusi, José Luis Mendilibar, ha deciso di effettuare molti cambi rispetto alla formazione schierata contro il Betis: fuori Montiel, Gudelj, Rakitic, Oliver Torres (non al meglio), Papu Gomez (non convocato) e Rafa Mir.

Ecco la formazione odierna: Dmitrovic - Navas, Badé, Rekik, Telles - Fernando, Gueye, Lamela, Ocampos, Acuña - En-Nesyri.

In panchina: Bono, Matias, Montiel, Gudelj, Tecatito, Rakitic, Rafa Mir, Torres, Gil, Manu Bueno.