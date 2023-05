Conferenza stampa, Xabi Alonso: "Con la Roma serve la partita perfetta. Da Mourinho ho imparato ad essere leader" - Hradecky: "Dybala? Anche se non al 100% può dare tanto"

Dopo José Mourinho e Leonardo Spinazzola, spazio ai tesserati del Bayer Leverkusen in conferenza stampa. Allo Stadio Olimpico il tecnico del club tedesco, Xabi Alonso, e il portiere Lukas Hradecky sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League contro la Roma, in programma domani sera alle 21.00.

L'intervento di Xabi Alonso:

Quali sono le sue sensazioni per domani?

"Le sensazioni che ho avuto dalla squadra sono eccezionali. Abbiamo tantissima energia, non vediamo l’ora di scendere in campo. Ci aspettiamo un’atmosfera pazzesca all’Olimpico. Sappiamo che le dimensioni dello stadio sono importanti, l’opportunità di raggiungere la finale è un privilegio. Ce la metteremo tutta per arrivare in finale".

Mourinho?

"Per me è un onore e un privilegio essere qui con lui. Ma più che aspettarmi qualcosa da Mourinho, mi aspetto tanto dalla Roma, i giocatori hanno esperienza e qualità e in questa fase di stagione hanno fatto capire il loro valore. Dovremo fare la partita perfetta. Siamo preparati e non vedo l’ora di salutare Mourinho, ho bellissimi ricordi a Madrid con lui. Ma al momento in cui il match comincerà mi concentrerò solo sulla mia squadra".

Mourinho ha detto che siete forti in contropiede, è d'accordo?

"Ho sentito la conferenza di José, noi abbiamo effettivamente dimostrato la nostra qualità e di essere bravi a giocare e a difendere. Conosciamo bene la Roma, sono in grado di giocare in contropiede, hanno esperienza e sanno ripartire alla perfezione. Abbiamo preparato queste situazioni per domani".

Bellarabi?

"Non sappiamo ancora l'entità del suo infortunio, sarebbe precipitoso dire qualcosa ora. Dobbiamo aspettare domani. Tutti gli altri stanno bene e sono a disposizione".

Cosa ha preso da Mourinho?

"Ho imparato da tutti i miei allenatori. Da Mourinho ho imparato a essere un leader, a spronare i miei giocatori a lottare e a scendere in campo con l'atteggiamento giusto. In questo lui è uno dei migliori. Si vede anche nel rapporto che ha con i tifosi della Roma, che mi ricorda il rapporto che aveva con i tifosi del Real".

L'intervento di Hradecky:

La partita?

"Non possiamo che essere entusiasti di una partita come quella di domani. È il punto più alto per me in carriera. Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera dello stadio. Vogliamo dimenticare la sconfitta di venerdì in campionato".

Dybala?

"Studiare gli avversari è il mio lavoro ma nella Roma non c'è solo Dybala, ci sono anche altri giocatori molto pericolosi. E anche se Dybala non sarà al 100% può dare comunque tantissimo in campo. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi e per noi, indipendentemente da chi scende in campo, sarà fondamentale".

La stagione?

"Se dovessi valutare la nostra preparazione, posso dire che non parliamo di altro che di calcio. Ci stiamo anche godendo questo momento, quindi non pensiamo al resto. Sinceramente ci interessa solo oggi. Se a inizio stagione mi avessero detto che saremmo arrivati fin qui non ci avrei creduto. Ci siamo impegnati molto, siamo migliorati e ci siamo stabilizzati. Abbiamo ottenuto vittorie importanti e sconfitte che non abbiamo meritato. Speriamo di poter causare problemi alla Roma e di portare avanti il più possibile questo sogno europeo".

L'ultima sconfitta in Bundesliga?

"Speriamo che ci abbia dato una svegliata. Non possiamo mai perdere la concentrazione, ma già dal lunedì dopo la gara abbiamo voglia di dimostrare quanto valiamo. Dovremo rispondere colpo su colpo e speriamo di non dover tornare a casa avendo subito gol in questa partita, in vista del ritorno della prossima settimana".