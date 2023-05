Conferenza stampa, Xabi Alonso: "La Roma è forte, ma possiamo arrivare in finale" - Wirtz: "È la partita più importante della stagione"

Dopo la vittoria per 1-0 allo Stadio Olimpico nella gara d'andata delle semifinali di Europa League, domani sera la Roma è attesa alla BayArena dal Bayer Leverkusen per il ritorno. Alla vigilia del match il tecnico del club tedesco, Xabi Alonso, è intervenuto in conferenza stampa. Al suo fianco Florian Wirtz.

L'intervento di Xabi Alonso:

"La partita è stata molto combattuta a Roma, domani ci aspettiamo lo stesso. Sento l'energia e l'umore della squadra: daremo tutto fino all'ultimo secondo perché abbiamo la possibilità di arrivare in finale. L'esperienza dell'andata ci aiuterà. Ci vuole equilibrio tra intensità, passione e buona difesa. La Roma è forte, ma se diamo il massimo nel nostro stadio con i nostri tifosi, ce la possiamo fare. Siamo contenti di essere arrivati in semifinale, ma vogliamo di più".

L'intervento di Wirtz:

"È la partita più importante della stagione. Tutto il club non vede l'ora. Domani in campo abbiamo 11 giocatori che sanno giocare un buon calcio e sono in buona forma. Daremo tutto da squadra. Dobbiamo far muovere la difesa, creare occasioni e sfruttarle. Non abbiamo bisogno di miracoli, dobbiamo solo dimostrare di che pasta siamo fatti e mostrare in campo la nostra forza. L'atmosfera alla BayArena sarà molto buona: quando tutto lo stadio ti sostiene, ti dà sicuramente una motivazione in più in campo. Vogliamo di più di questa semifinale. Sono ambizioso: voglio arrivare in finale con questa squadra domani".