Conference League: sarà Fiorentina-West Ham in finale

Altra italiana in una finale europea. Dopo Inter e Roma, infatti, la Fiorentina raggiunge la finale di Conference League: i viola ribaltano il Basilea dopo la sconfitta per 1-2 dell'andata. In Svizzera vince 3-1 la squadra di Italiano, in vantaggio con Gonzalez al 35' ma ripresa da Amdouni al 55'. Al minuto 72 arriva la doppietta di Nico Gonzalez che manda la partita ai supplementari, dove è decisivo il gol di Barak oltre il 120'. La Fiorentina affronterà il West Ham nella finale di Praga del prossimo 7 giugno. Agli inglesi è bastato il successo per 1-0 contro l'AZ.