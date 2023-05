Conference League, ko Fiorentina: il Basilea vince 2-1 in rimonta. West Ham-Alkmaar 2-1

Oltre all'Europa League con la Roma e la Juventus protagoniste, in serata vanno anche n scena le semifinali d'andata di Conference League. Al Franchi la Fiorentina perde 2-1 in rimonta contro il Basilea: sblocca Cabral al 25', poi nella ripresa Diouf al 71' e Amdouni nel recupero ribaltano il risultato. Sull'altro campo vittoria casalinga per il West Ham contro l'Alkmaar: nel finale del primo tempo gli ospiti si portano avanti con Reijnders, poi Benrahma su rigore e Antonio firmano la rimonta e la vittoria per 2-1.