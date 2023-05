Champions League, Milan-Inter 0-2: in gol Dzeko e Mkhitaryan

A San Siro va in scena il primo atto della semifinale di Champions League: l'Inter batte 2-0 il Milan nel derby europeo grazie ai gol di Dzeko e Mkhitaryan. La squadra di Simone Inzaghi domina il Milan, privo di Rafael Leao, nel primo tempo e passa in vantaggio con un splendido gol di Dzeko all'8', tre minuti dopo arriva il raddoppio di Mkhitaryan. Da segnalare anche un palo centrato da Calhanoglu. Nella ripresa il Milan tenta di accorciare le distanze e colpisce un palo con Tonali. Martedì prossimo è in programma il ritorno.