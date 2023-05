Champions League, Inter-Milan 1-0: nerazzurri in finale

L'Inter vola in finale di Champions League eliminando nel doppio confronto in semifinale il Milan nel derby europeo. Dopo la gara d'andata vinta per 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan, l'Inter batte i rossoneri anche al ritorno: finisce 1-0 a San Siro, decide Lautaro Martinez. In finale, a Istanbul, la squadra di Simone Inzaghi affronterà una tra Real Madrid e Manchester City.