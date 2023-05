Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Temiamo infortuni gravi per Andrich e Kossounou"

Alle 9.30 Xabi Alonso era già in conferenza stampa all'indomani della sfida con la Roma, per presentare la gara con lo Stoccarda in cui il tecnico spagnolo ha parlato anche di Andrich e Kossounou, usciti per infortunio ieri sera: "Voleranno a casa oggi e svolgeranno gli esami lì. Dobbiamo aspettare i risultati. Fino a quel momento, ovviamente, c'è la preoccupazione che si tratti di infortuni gravi e a lungo termine".

