Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Siamo tristi, ma dobbiamo andare avanti"

All'indomani dell'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma, che affronterà in finale il Siviglia, il tecnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, è intervenuto in conferenza stampa. "Siamo tristi, ma vogliamo mostrare gratitudine ai tifosi, questa energia non deve andare via. Se vogliamo avere successo in futuro, dobbiamo andare avanti. Vogliamo ancora vivere serate come quella di ieri. Per questo giochiamo a calcio - le sue dichiarazioni -. Sono molte le cose positive: la mentalità della squadra, la volontà di lottare, un livello alto di concentrazione e l'eccezionale coesione tra la squadra e i tifosi, questo è stato speciale. Il supporto dei tifosi prima, durante e dopo la partita è stato fantastico, ho avuto la sensazione che erano orgogliosi di noi. Siamo tristi, ma dobbiamo andare avanti".