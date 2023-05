Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Da martedì penseremo alla Roma, servirà energia e lucidità"

Il tecnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha parlato dopo il pareggio in campionato contro lo Stoccarda. Queste le sua parole anche in vista della sfida di ritorno contro la Roma: "I ragazzi hanno bisogno di un giorno di riposo per recuperare fisicamente e mentalmente. Da martedì poi ci concentreremo al massimo sulla preparazione per la Roma. Per giovedì è chiaro cosa dobbiamo fare: vincere. Con energia e con lucidità. Dobbiamo connetterci con i tifosi e portare l'atmosfera dalla nostra parte. Solo così potremo vincere contro la Roma".